Menspektakel én Ride and Run bij PSC De Dijkgraaf

Menspektakel

Het Menspektakel is een minimarathon met B-traject tussen de hindernissen. De grote groep vrijwilligers heeft de afgelopen weken de handen al uit de mouwen gestoken. “Ze hebben de waterbak opgeknapt en hindernissen geschilderd. Er worden 6 hindernissen gereden en parcoursbouwer Piet van den Burg is druk in de weer om mooie lijnen te creëren”, aldus de organisatie.

Vorig jaar deden er bijna 70 deelnemers mee aan het spektakel. “Iedereen is welkom. Het is een laagdrempelige wedstrijd en er doen altijd wedstrijdmenners én recreatiemenners mee. Bij elke hindernis staan personen die je kunnen begeleiden mocht dat nodig zijn, en voor de beginnende wedstrijdmenner kan het een mooie opstap zijn.”

Inschrijven gaat via MijnKNHS.

Klik hier voor meer informatie over het Menspektakel

Waterhindernis PSC De Dijkgraaf

Ride & Run

Is het spektakel niet wat je zoekt? Dan is de Ride & Run op 24 oktober misschien wat voor jou! Een team, bestaande uit een hardloper en ruiter/menner, kan zich inschrijven voor de 5 of 10 kilometer. Om de vijf minuten start een team en om onrust te voorkomen starten de ruiters niet op dezelfde plek als de aanspanningen. Het tempo wordt bepaald door de hardloper en in beide afstanden zijn er prijzen voor de winnaar, de nummer 2 en nummer 3.

“De menner/ruiter en hardloper moeten natuurlijk tegelijk over de finish komen”, aldus de organisatie. “Daarnaast dient de menner een groom bij te hebben en zij zijn verplicht beide een cap te dragen.”

De route loopt voor een groot deel door de polder en is daardoor volledig verhard. Er zijn inmiddels al meer dan twintig aanmeldingen binnen. Schrijf je dus snel in door een email te sturen!

Klik hier voor meer informatie over de Ride & Run