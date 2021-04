Mensport pionier Prins Philip overleden

FEI

Nadat Prins Philip in 1980 goud won met het Britse team bij de vierspannen, besefte hij dat er meer gedaan moest worden om menwedstrijden te professionaliseren en dat er een drukker evenementenschema zou moeten zijn.

Door zijn idee om niet-olympische sporten te besturen door de FEI (waaronder de mensport), opende hij deuren voor endurance, voltige, western en paralympische sporten. Vandaag de dag nemen deze disciplines bijna 33% van alle internationale evenementen in beslag.

In zijn tijd bij de FEI richtte Prins Philip de FEI Jumping Nations Cup-serie op, die nu een belangrijk onderdeel is op de wedstrijdkalender van springruiters. Daarnaast speelde hij een belangrijke rol bij de oprichting van de FEI Wereldruiterspelen, door het jarenlang lobbyen van een dergelijke wedstrijd. In 1990 werd de eerste Wereldruiterspelen georganiseerd.

Het feit dat zo’n belangrijk persoon de FEI leidde en hielp ontwikkelen, trok de aandacht van veel mensen die voorheen niet geïnteresseerd waren in de paardensport. In binnen- en buitenland.

Mensportcarriere

Prins Philip was zijn hele leven lang een echte sportman. Vóór zijn dienst in de Tweede Wereldoorlog beoefende hij cricket, hockey en genoot van roeien en zeilen. Eind jaren veertig begon hij met polo. Na twintig jaar fanatiek te zijn geweest, stopte Prins Philip daarmee. Hij had passie voor de mensport ontwikkeld.

Toen het mennen in de jaren zeventig een FEI-discipline werd, nam hij ook binnen deze discipline deel aan wedstrijden.

Prins Philip had tal van antieke koetsen, paarden, grooms en erg veel land ter beschikking. In 1973 nam Prins Philip deel aan zijn tweede menwedstrijd: het EK in Windsor. “Ik kwam niet als laatste binnen, maar wel bijna”, liet Zijne Koninklijke Hoogheid weten.

Vervolgens vertegenwoordigde Prins Philip Groot-Brittannië op zes WK’s en drie EK’s, in zijn mencarrière die iets meer dan tien jaar duurde. Naast het teamgoud op het WK van 1980, bracht hij Groot-Brittannië naar het brons op het WK in 1978, 1982 en 1984. In 1982 eindigde Prins Philip individueel zesde.

Hoewel de impact van Prins Philip op de paardensport als geheel opmerkelijk is, wordt hij vooral binnen de mensport vereerd. “Zijn betrokkenheid is van grote betekenis geweest voor ons. Zijn inzet en het werk dat hij heeft verricht om de sport te ontwikkelen, maakt dat de vierspansport zich heeft kunnen professionaliseren”, vertelt IJsbrand Chardon.