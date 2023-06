MenSport & Showpaard nummer 4 is uit!

Ontspanning is een woord dat we allemaal veel gebruiken. De één ontspant het meest van een heerlijke buitenrit, de ander is in zijn vrije tijd het liefst een weekend (of week) van huis voor een wedstrijd. Voor onze paarden is ontspanning net zo belangrijk. We kunnen ze dat bieden door goed management, maar ook tijdens trainingen werken we continue naar optimale ontspanning toe. Bij spanning wordt de stap van een paard/pony vaak minder van kwaliteit. Al helemaal in de koets. Maar, hoe zit dat en hoe kan je het voorkomen? Fysiotherapeut Eline Houterman en de Australische Tor van den Berge haakten vanuit hun expertise in op dit onderwerp. Je leest het in het instructie gedeelte vanaf pagina 32.

Daarnaast ging MenSport & Showpaard in gesprek met Sam Gees, Anneke Cremers, Anne Bosma (de voorzitter van Mendistrict Oost) en we spraken met Henk en Hendrik van de Vliert. Daarnaast spraken we met Jan van Asperen over vergulden, we zetten de gepassioneerde tuigsport familie Ter Laak in de spotlight en we gingen langs bij Annelies Smit, bij de molens van Kinderdijk. Uiteraard zijn er in het Showpaard-gedeelte ook weer verslagen van veel concoursen te vinden.

