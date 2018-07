Mensport voor iedereen op de Hengelse Mendag

Bezoekers kunnen genieten van mennen in de breedste zin van het woord: van boerenwerktuigen, klassieke koetsen, marathonwagens en recreatie rijtuigen. Naast de vele demonstraties kan het publiek het ook zelf ervaren.

In de hoofdring vinden onder andere demonstraties plaats, een rassendefilé met diverse aanspanningen, Bixie mennen en boomslepen.

Terwijl beginnende en gevorderde menners deelnemen aan verschillende menonderdelen, waaronder het rijden van een kegelparcours, marathonhindernissen en de spectaculaire waterbak, krijgen bezoekers uitleg van deskundige menners. Daarnaast is er veel informatie te verkrijgen over de mensport en over het behalen van het menbewijs.

Ook is er volop vermaak voor kinderen. Jonge menners leggen uit hoe je al vroeg leert mennen en omgaan met je pony. De kinderen kunnen pony’s aaien en poetsen, alles leren over de verzorging van pony’s en men-attributen zien en voelen. Bovendien is er informatie over het Bixie mennen, speciale rubrieken voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar.

Op recreatief gebied kunnen de recreanten onder de menners en bezoekers hun hart ophalen. Zo is er een route uitgezet door het prachtige buitengebied van Hengelo en kunnen de bezoekers mee op de koets. Ook voor een korte rit met de kleedwagen over het Hietmaat-terrein.

In het uitgebreide strodorp is van alles te zien bij de verschillende standhouders, waaronder tuigen, smidswerk en een hoefsmederij.

