Mensportliefhebber Willy Naessens overleden

Willy Naessens kwam eind januari ten val, waarbij hij zijn heup brak. Tijdens het hersteltraject deden zich echter een aantal complicaties voor die hem erg verzwakt hebben, wat uiteindelijk tot zijn overlijden heeft geleid.

Mensportliefhebber

Willy Naessens werd geboren op 14 februari 1939 als zoon van een Elsegemse molenaar. Hij zette zeer jong zijn eerste stappen in het ondernemerschap als kippenkweker en stallenbouwer, waarna hij zijn leven wijdde aan de uitbouw van zijn bedrijf tot een gerenommeerde internationale speler in de bouw- en voedingssector. Zijn toewijding en vastberadenheid, maar ook zijn volkse karakter maakten van hem een iconisch figuur die zijn stempel gedrukt heeft op het ondernemerslandschap in België.

Naast zijn succesvolle ondernemerschap, droeg Willy de mensport een warm hart toe. Zou sponsorde hij 15 jaar lang de zeer succesvolle Belgische vierspanrijder Gert Schrijvers en met zijn bedrijf droeg zijn steentje bij aan de successen van Boyd Exell en Dries Degrieck.

Zijn nalatenschap en de waarden die hij nalaat zullen door zijn kinderen en medewerkers met dezelfde passie en toewijding worden verdergezet. De familie vraagt om de nodige rust en sereniteit de komende periode.

Willy Naessens naast Boyd Exell op de koets

