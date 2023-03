Menvereniging Achter ’t Peerd is klaar voor SWM Eefde

Parcoursbouwer Bennie Steenblik heeft ook dit jaar zijn medewerking toegezegd: het ontworpen parcours van vorig jaar mag eindelijk uit de kast gehaald worden.

De organisatie is blij met de inschrijvingen die er inmiddels binnen zijn, maar de menners kunnen nog inschrijven via MijnKNHS. Impulsrijders kunnen zich aanmelden door het sturen van een e-mail naar de organisatie.

De wedstrijd is opengesteld voor alle soorten aanspanningen.

Zoals gewoonlijk worden op zaterdag 1 april de dressuur en vaardigheid gereden en op zondag de marathon. Ook het publiek is van harte welkom om de deelnemers aan te moedigen aan de Elzerdijk 44 in Eefde.

