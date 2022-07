Menvereniging Het Gouden Span organiseert haar eerste minimarathon

De organisatie vertelt: “De accommodatie is perfect voor het organiseren voor een minimarathon, met het wedstrijdparcours in de grote hal van 22 x 75 meter en de mogelijkheid om binnen te kunnen losrijden in de andere hal van 22 x 60 meter.”

In het programma zijn twee manches opgenomen waarbij de deelnemers twee keer rijden in groepen van vijf deelnemers. Op zaterdagavond is er een finale waar de beste rijders uit de verschillende rubrieken het tegen elkaar gaan opnemen. De wedstrijd is opengesteld voor de enkelspannen (paard en pony), tweespannen (paard en pony), vierspannen pony’s en tandems (paard en pony).

Met het royale, 5000 m2 grote parkeerterrein waarvan 3000 m2 geasfalteerd en 2000 m2 onverhard, is parkeren geen enkel probleem.

Inschrijven is nu al mogelijk via MijnKNHS, of door het sturen van een e-mail.

Klik hier voor meer informatie en het email-adres