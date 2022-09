Menvereniging Waal en Linge opent indoorseizoen

In het weekend van 21 en 22 oktober begint het indoorseizoen met een minimarathon in de hal van Manege Harten Hoeve in Deil.

Op vrijdagavond rijden de ruiters (onder zadel) hetzelfde parcours als de menners, die op zaterdag 22 oktober hun wedstrijd rijden. De beste menners rijden op zaterdagavond de finalewedstrijd.

Inschrijven is mogelijk via MijnKNHS of door het sturen van een e-mail.

Klik hier voor meer informatie en het e-mailadres