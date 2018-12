Menwedstrijd voor kids

Daar is een bixiewedstrijd voor kinderen die net beginnen met mennen en die al een beetje gevorderd zijn. Er kan gestart worden met een enkelspan pony. De dressuur wordt opgesplitst in drie verschillende klassen. Daarnaast is er een vaardigheid met één marathonhindernis. Deze wordt zo opgebouwd dat iedereen deze kan rijden.

Lijkt het je leuk om te komen rijden stuur dan een mail naar kleinecavaliers@hotmail.com. Hier kun je ook terecht voor vragen.