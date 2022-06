Menwereld geschokt door overlijden Sébastien Mourier

Sébastien vertegenwoordigde Frankrijk op de Europese kampioenschappen in Izsák 2013 en Aken 2015 en op de Wereldruiterspelen in Normandië 2014. Hij nam sinds 2012 deel aan talloze nationale en internationale wedstrijden en werd in 2013 en 2021 Frans kampioen.

Zijn laatste internationale optreden was in het Hongaarse Vecsés begin juni.

Wij wensen zijn familie en vrienden enorm veel sterkte toe met dit verlies.

