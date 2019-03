‘Meten is Weten’ , clinic met hartslagmeter in Kronenberg

De avond begint om 18.00 uur met een theoriegedeelte over het trainen van paarden, werken met de hartslagmeter en hoe een optimaal trainingsschema te maken.

Na een korte pauze vindt het praktijkgedeelte plaats, waarbij twee menners en één dressuurruiter de behandelde theorie in de praktijk toepassen.

Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, niveau en discipline. De kosten zijn €15,- per persoon, waarvan een deel van de opbrengst naar Stichting De Paardenkamp in Soest gaat. Na afloop krijgt iedere deelnemer een goodiebag, ter beschikking gesteld door onze sponsoren.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven