Mijn KNHS tijdelijk offline

Menners

Georganiseerde wedstrijden kunnen gewoon doorgaan. Houd er rekening mee dat je wedstrijdinformatie, startlijsten en uitslagen niet via Mijn KNHS of de app kunt raadplegen. Je kunt jouw inschrijving niet wijzigen of annuleren en je kunt geen startpas aanvragen via Mijn KNHS of de app.

Zorg dus dat je (contact)informatie van de wedstrijd tijdig opslaat en houdt onze website in de gaten voor de startlijsten en uitslagen van wedstrijden op 5 en 6 maart.

Wedstrijdorganisaties

Van vrijdag 4 maart 23:00 uur t/m 7 maart 08:00 uur is het voor wedstrijdorganisaties niet mogelijk om startlijsten en uitslagen te publiceren en te bekijken. Wij raden wedstrijdorganisaties daarom aan om de startlijsten en uitslagen te sturen naar [email protected], zodat deelnemers en geïnteresseerden alsnog de gewenste informatie kunnen vinden.