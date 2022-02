Minimarathon Burgum: fanatieke strijd om punten Noordercup

Er werd gereden in de rubrieken enkelspan pony, tweespan pony, vierspan pony, enkelspan paard, tweespan paard, vierspan paard en een jeugdrubriek. Het resultaat in de eerste twee manches was bepalend voor deelname aan de finales die aan het begin van de avond verreden werden. Doordat veel wagens af en toe wat driftend door de baan gingen, vielen er bij een aantal deelnemers meer ballen dan verwacht. Al met al werd er een mooie strijd gestreden.

Foutloze Pieter Douma

In de rubriek enkelspan pony gingen er vier deelnemers door naar de finale, Tonnie Cazemier, Sietske Flobbe, Betsie van der Ploeg en Pieter Douma. In de finale zette Sietske Flobbe weliswaar de snelste tijd neer, maar Pieter Douma was de enige die foutloos rond wist te komen en legde daarmee beslag op de eerste prijs.

Hindriëtta Lamein

Teveel risico

Bij de ponytweespannen gingen drie deelnemers naar de finale. Zij zetten alles op alles om het beste resultaat neer te zetten. De als eerst geplaatste voor de finale was Hindriëtta Lamein. In de finale nam ze iets te veel risico, waardoor er twee balletjes vielen en reed ze maar 0,57 seconden langzamer dan Jaap van der Wal. Jaap reed bovendien een foutloze ronde en ging er dan ook terecht met de eerste prijs vandoor. De derde prijs in deze rubriek was voor Jantina Dijkstra.

Aan de wedstrijd deden twee vierspannen pony mee, waardoor er daar geen finale werd verreden.

Ondanks de strafpunten in de tweede manche, zette Roelf Lamein in de beide manches het beste resultaat neer en mocht hij hier de eerste prijs in ontvangst nemen.

Grootste rubriek

De grootste groep deelnemers was de rubriek enkelspan paard. Met maar liefst 20 starts gingen er daar vijf door naar de finale. Jaap de Vries, die zich als tweede had geplaatst voor de finale, zette ruimschoots de snelste finaletijd neer en won. Sandra Rusticus reed iets behoudender en werd tweede, voor Shiva Bruinsma. De vierde prijs ging naar Johannes Strootman en Gerard Schenk werd vijfde.

Overige rubrieken

Bij de tweespan paarden gingen er twee deelnemers door naar de finale. Helaas lukte het geen van beiden om foutloos te blijven. De snelste tijd en de minste strafpunten werden gehaald door Gerard Hoeksma. Hiermee werd hij de winnaar van deze rubriek en verwees hij Henk Dijkstra naar de tweede plaats.

Door het slechte weer, was er helaas maar één deelnemer overgebleven in de rubriek vierspan paarden en ging de winst automatisch naar Bauke Meindertsma. Bij de jeugd was de 12-jarige Alicia Kies de beste. Hiervoor had de organisatie een leuke prijs beschikbaar gesteld.

Met dank aan Trijntje Lamein

