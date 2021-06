Minimarathon Rijnruiters verplaatst

De organisatie heeft een nieuwe datum gevonden: zaterdag 17 juli. Het parcours in de grote zandpiste zal worden ontworpen door Berry van den Bosch. Een mooie gelegenheid om weer wedstrijdritme op te doen. Bovendien staat sportiviteit en gezelligheid bij de Rijnruiters hoog in het vaandel. Naast de reguliere rubrieken is er aan het einde van de dag ook een jeugdrubriek.

De inschrijving is geopend. Aanmelden kan via www.startlijsten .nl