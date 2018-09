Minimarathon tijdens Kaatsheuvelse Paardendagen

De mini-marathon bestaat uit een wegtraject en een kegelparcours gecombineerd met hindernissen. De wedstrijd is aangemeld als impulswedstrijd, telt mee voor de Brabantse Men Competitie en wordt onder het reglement van de KNHS verreden.

De rubrieken worden verdeeld in paard, pony, enkel-, dubbel- of meerspan. Bij voldoende aanmeldingen start er ook een kinder- en hobbyrubriek, zonder wegtraject. Kinderen dienen wel begeleid te worden door een volwassen groom.

De uiterste inschrijfdatum is donderdag 6 september .

Het inschrijfgeld bedraagt €20, inclusief €5 borg voor de startnummers, te betalen bij het secretariaat op de dag van de wedstrijd of tijdens het verkennen.

Bij te weinig inschrijvingen voor de zaterdag wordt er uitsluitend op zondag gestart, graag aangeven op het inschrijfformulier wanneer je uitsluitend op zaterdag kan starten.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven