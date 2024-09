Minimarathon voor ruiters en menners in Leusden

Op vrijdagavond 15 november komen de ruiters aan de start in de zadelrubriek en één dag later is het de beurt van de menners om in de minimarathon sportief de strijd met elkaar aan te gaan. Op zaterdagavond rijden de beste menners de finale.

Deze wedstrijd is een selectiewedstrijd voor de Strijd der Districten die begin 2025 verreden gaat worden in Ermelo.

Inschrijven kan via MijnKNHS of via de website.

