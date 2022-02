Minimarathons Twentsche Veld en Waal en Linge nog open voor aanmeldingen

Lonneker

Menclub het Twentsche Veld, dat normaal gesproken elk jaar op tweede kerstdag een selectie van de Twente Cup organiseert, moest daar afgelopen jaar vanaf zien. Toch hebben ze door de versoepelingen een mogelijkheid gevonden om alsnog een wedstrijd te organiseren.

Door de vele afgelastingen is de volledige Twente Cup komen te vervallen, maar tijdens de minimarathon van het Twentsche Veld in Lonneker 13 februari kan worden gestart in de rubrieken jeugd, enkelspan, tweespan en vierpan, pony en paard.

Opgeven kan nog via MijnKNHS of via de mail.

Klik hier voor meer informatie

Deil

Je kunt je ook nog inschrijven voor de minimarathon van Menvereniging Waal en Linge in Deil, op 19 februari. Daar wordt, op de vaste locatie van Manege Harten Hoeve een uitdagend maar paard-vriendelijk parcours gebouwd.

Inschrijven kan via MijnKNHS of via de mail.

Klik hier voor meer informatie

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.