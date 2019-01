Mogelijkheden voor Kür-liefhebbers

Op 26 januari kan er bij Stoeterij het Swarte Paert in Hemrik geoefend worden in een 20×60 baan. Je krijgt de piste dan een half uur tot je beschikking, inclusief geluidsinstallatie en begeleiding. De kosten bedragen 20 euro en aanmelden kan via info@swartepaert.nl

In Hierden kun je op 16 februari zowel een gewone dressuurproef voor punten, als een Kür op muziek rijden. Aanmelden per mail: ce.wienesen@gmail.com. Voor menners uit Oost gelijk een testgelegenheid voor het kampioenschap, want op 16 maart is in Wenum Wiesel het Districtskampioenschap Kür van mendistrict Oost.

In het noorden van het land kun je, als je met een Fries ment, terecht in Sonnega op vrijdagavond 15 februari. Tijdens de finale van de sportcompetitie voor het Friese ras is er ook een Kür voor de menners.

Tips van de jury

Na afloop van de Kürwedstrijd in Putten eerder deze maand, gaf jurylid Ank Wickel nog een aantal praktische tips mee. ‘Zorg dat je paard of pony technisch voor elkaar is. Belangrijk is dat de muziek past bij de gangen van je paard. De overgangen in je proef moeten worden versterkt door bijpassende, veranderende muziek. Dat maakt het geheel mooier.’ Ze voegde er aan toe: ‘Het is veel werk om het allemaal goed voor elkaar te krijgen, maar ook heel leuk om te doen.’

(Foto: Ineke Vernimmen)