Mooi WK-meetmoment voor tweespannen in Oirschot

WK-ambassadeur wint dressuur en vaardigheid

De dressuur werd gejureerd door de drie internationale juryleden Hermann van den Bosch, Ad van Roon en Marion Koornneef. WK-ambassadeur Stan van Eijk won dit onderdeel en was bovendien de enige deelnemer die foutloos wist te blijven in het WK-waardige vaardigheidsparcours van Johan Jacobs. Stan koos er bewust voor om geen marathon te rijden om zijn paarden te sparen. “Er werden constante proeven gereden,” vertelt bondscoach Ad Aarts. “Een aantal was nog op zoek naar de juiste afstelling, maar het niveau was goed en er werd correct gejureerd.”

Prooi voor Theo Timmerman

De acht hindernissen tellende marathon werd een prooi voor Theo Timmerman. De ervaren menner werd in dit onderdeel op de voet gevolgd door Ewoud Boom, die ondanks tijdverlies in een hindernis op een prima tweede plek eindigde. “Een aantal spannen mist nog wedstrijdritme en conditie. Maar het was ook warm en drukkend weer, dus dat speelde ook mee,” licht Aarts toe.

Het eindklassement wordt aangevoerd door Theo Timmerman, gevolgd door de net 20-jarige Anna de Ronde die een van de indoorpaarden van haar vader Koos inzette. Maasdijk-organisator Sandor van Vliet eindigde als derde.

Van 28 juli tot en met 1 augustus staat Driving Valkenswaard International op het programma van de tweespannen. Deze wedstrijd vormt het laatste observatiemoment voor Aarts waarna hij bekend maakt, welke 9 deelnemers Nederland mogen vertegenwoordigen op het WK Limburg 2021 van 8 tot en met 12 september in Kronenberg.

Klik hier voor de uitslagen.

Sanny Hagen-Dijkhuis