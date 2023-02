Mooie herinnering aan Dressuur en Vaardigheid Bergharen

Het was een goedgevuld deelnemersveld, mede omdat het een selectiewedstrijd van Mendistrict Oost betrof.

Bijzonder om te vermelden is de prestatie van Imke van Kerkhof, die met de inmiddels 23-jarige Vlek de snelste tijd in de vaardigheid noteerde.

Sinds de coronatijd houdt VAP Maas en Waal geen officiële prijsuitreiking meer. In plaats daarvan is er voor elke deelnemer een fles appelsap en dit keer een zak heerlijke appels. De wedstrijdsecretaresse had speciaal voor deze laatste indoorwedstrijd voor elke deelnemer een sleutelhanger met de naam van ieders paard erop gemaakt als aandenken.

De organisatie kijkt terug op een geslaagde dag.

