Mooie hindernissen in Voorjaarsmarathon Boxtel

De wedstrijd, zonder dressuur maar met een wegtraject van 4,4 kilometer, een vaardigheid en zeven marathonhindernissen, had een goedgevulde startlijst. Het waterspektakel bevond zich in de vijfde hindernis.

Kaderlid Frank van der Doelen kwam met twee paarden, beide in enkelspan, aan de start: “Het was een mooie, goed georganiseerde marathon. Het wegtraject was prima, de vaardigheid niet al te moeilijk. Ook de hindernissen in Boxtel waren mooi en duurden niet te lang. De eerste drie waren kunststof palen met diverse kleuren plastic afgezet, waarbij de derde (dus H4). De waterbak was erg fijn, veel mogelijkheden om in en uit te rijden; je hoefde niet in het water te blijven ronddraaien. Ideaal voor jonge paarden!”

Ook de laatste drie hindernissen waren fijn: “Deze waren wat makkelijker herkenbaar met verschillende vormgeving en ook weer niet te lang. De paarden hoefden niet tot het gaatje te gaan, zo vroeg in het seizoen.”

Tevreden deelnemers en een tevreden organisatie!

Klik hier voor alle uitslagen

De hindernissen in Boxtel