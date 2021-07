Mooie resultaten tijdens Districtskampioenschappen Mendistrict Noord

Onder prachtige weersomstandigheden werd er in 8 dressuurringen gestreden om de Districtstitels en de felbegeerde startplaatsen voor de Hippiade. Voor de vaardigheid waren twee parcoursen uitgezet. Vanwege de coronamaatregelen was publiek helaas niet toegestaan.

Grootste rubriek

De grootste groep deelnemers was de groep enkelspan pony klasse B. Maar liefst 21 deelnemers gingen met elkaar de strijd aan om een ticket te bemachtigen, maar natuurlijk nog meer om de kampioenstitel binnen te halen. Omdat de resultaten in de twee ringen nogal verschilden, was het niet meteen duidelijk wie de titel had gewonnen. Met slechts één puntje verschil werd Jolanda Verhoeven met Indy kampioen. Daniëlle Smit moest genoegen nemen met het reservekampioenschap met haar pony HSP Dannah. In de rubriek enkelspan pony klasse L werd het beste resultaat neergezet door de uit Noord-Holland afkomstige Marianne Wijdenes met de pony Wrentnall Red Fox. Bij de enkelspannen pony klasse M zaten de nummers één en twee ook dichtbij elkaar. Dit keer schreef Betsie van der Ploeg met Eikhof Boyito de titel op haar naam. Hindriëtta Lamein werd met Kastanjehof Jip reservekampioen.

Shetten versus Welshjes

De twee zwarte shetten (Firecracker en Chakotay) van Veerle Bles lieten zich van hun allerbeste kant zien en behaalden het beste resultaat bij de tweespan pony’s in de B dressuur. Ze verwezen de twee Welshjes (Vikarien’s Coldplay en ’t Koetshuis Hamish) van Jeanette Rijpkema naar de tweede plaats.

Xander Tuitjer oppermachtig

Bij de B-dressuur paarden was er geen twijfel mogelijk wie de kampioen werd. Met het hoogste aantal punten in de beide dressuurringen was de titel voor Xander Tuitjer met zijn nieuwe paard Luna. Het reservekampioenschap ging naar Rianne Piek met Doudzen. De klasse L was een rubriek van twaalf deelnemers en ook hier waren de resultaten per ring nogal verschillend, zodat het kampioenschap nog niet zomaar vergeven was. Uiteindelijk behaalde Udo de Haan met het paard HSP Milan het beste resultaat. Het reservekampioenschap ging naar Angela Hoekman met Wieke fan Buma.

Topspeed Damian het beste in de klasse M

In de klasse M won Marian Bos met haar paard Topspeed Damian de beide proeven en werd daarmee ook kampioen in deze rubriek. De titel reservekampioen ging hier naar Ria Hettinga met Cea fan Stal Redia. In de klasse Z ging de winst en de daarbij behorende kampioenstitel naar Liesbeth van de Wal met Rykman. Reservekampioen werd Rudolf Pestman met zijn bonte paard Diesel.

Tweespan paarden in handicap

Bij de paarden werden de tweespanrubrieken voor het kampioenschap in handicap verreden. Het beste resultaat was hier voor Lysanne de Jong die de paarden VDB’s My en VDB’s Maysee uitbracht in de klasse B. Het reservekampioenschap ging naar Ito Werkman met Marjet en Sofie N.

Twee vaardigheidsringen

De vaardigheid werd in twee verschillende ringen verreden, waarbij er een behoorlijk verschil in de moeilijkheidsgraad van de parcoursen zat. Over beide parcoursen wisten 21 deelnemers het basisparcours foutloos en binnen de tijd af te leggen en in de barrage waren het er maar zes die dat nog een keer lukte.

Enkelspan pony L de grootste groep

Met 23 deelnemers was de strijd het grootst bij de enkelspannen pony L. Slechts vijf van de 23 reden een foutloos basisparcours en mochten zich melden voor de barrage. Twee van de vijf lukte het nog een keer om foutloos te zijn, waarbij de snelste tijd werd gereden door Femmy Ruardy met Veralinda van Nuova en daarmee kampioen werd. Hindriëtta Lamein met Highlight was ietsje langzamer dan Femmy en werd reservekampioen.

Bij de tweespan pony’s klasse L waren er ook vijf kandidaten in de barrage. Arjen Brouwer legde deze met zijn twee kleine shetten, Belladonna van Hoeve Eelwerd en Hugo van de Borgsingel, opnieuw foutloos af en zette de snelste tijd neer. Het reservekampioenschap was voor Petra Hoeksema met Bob en Nash.

Technisch en lastig parcours

In de tweede vaardigheidsring stond een heel ander parcours, waar de meeste deelnemers wel wat moeite mee hadden. In de rubriek M/Z/ZZ pony’s was Willemien Odink oppermachtig. Zij werd zowel kampioen (Odinkie Toys Moonlight, klasse ZZ) als reservekampioen (Ondinkie Toys Startlight, klasse M) in deze samengevoegde rubriek.

Niemand foutloos

In de klasse L enkelspan paard was er niemand die erin slaagde om het parcours foutloos af te leggen. De beste combinatie en daarmee kampioen van deze rubriek was Simone Ebbekink met haar bonte Sam. Er viel slechts één balletje, die overigens met een erg grote boog door de lucht vloog.

Reservekampioen was Bertha Cazemier met Linda BCR. Ook zij liet slechts één balletje vallen, maar reed een iets langzamere tijd dan Simone. Bij de tweespan paarden klasse L was Lysanne de Jong met VDB’s My en VDB’s Maysee opnieuw de beste combinatie. Het reservekampioenschap ging hier naar Harry Streutker met Yk Arjan en Raid JW.

Negen sulky’s

Er kwamen negen deelnemers met een sulky aan de start. Zes van hen waren foutloos in het basisparcours en mochten zich melden voor de barrage. De snelste in de barrage was Anouk Mersman met Leona (klasse L) en daarmee werd ze kampioen. Reservekampioen was Bianca de Warle met Windhaven Lucky King of Heart.

In de niet genoemde rubrieken waren onvoldoende deelnemers om een kampioen te kunnen huldigen.

met dank aan Trijntje Lamein voor de verslaggeving

Simone Ebbekink met Sam

Overzicht kampioenen en reservekampioenen

Dressuur

Enkelspan paard B:

Kampioen: Xander Tuiter (Luna)

Reservekampioen: Rianne Piek (Doudzen)

Enkelspan paard L:

Kampioen: Udo de Haan (HSP Milan)

Reservekampioen: Angela Hoekman (Wieke fan Buma)

Enkelspan paard M:

Kampioen: Marian Bos (Topspeed Damian)

Reservekampioen: Ria Hettinga (Cea fan Stal Redia)

Enkelspan paard Z:

Kampioen: Liesbeth van de Wal (Rykman)

Reservekampioen: Rudolf Pestman (Diesel)

Tweespan paard B/L/M/Z/ZZ

Kampioen: Lysanne de Jong (VDB’s My/VDB’s Maysee)

Reservekampioen: Ito Werkman (Marjet/Sofie N)

Enkelspan pony B:

Kampioen: Jolanda Verhoeven (Indy)

Reservekampioen: Daniëlle Smit (HSP Dannah)

Enkelspan pony L:

Kampioen: Marianne Wijdenes (Wrentnall Red Fox)

Reservekampioen: Jeanette Rijpkema (Vikarien’s Coldplay)

Enkelspan pony M:

Kampioen: Betsie van der Ploeg (Eikhof Boyito)

Reservekampioen: Hindriëtta Lamein (Kastanjehof Jip)

Tweespan pony B/L:

Kampioen: Veerle Bles (Chakotay/Firecracker)

Reservekampioen: Jeanette Rijpkema (Vikarien’s Coldplay/’t Koetshuis Hamish)

Vaardigheid

Pony sulky L/M/Z/ZZ:

Kampioen: Anouk Mersman (Leona)

Reservekampioen: Bianca de Warle (Windhaven Lucky King of Heart)

Enkelspan pony L:

Kampioen: Femmy Ruardy (Veralinda van Nuova)

Reservekampioen: Hindriëtta Lamein (Highlight)

Enkelspan pony M/Z/ZZ:

Kampioen: Willemien Odink (Odinkie Toys Moonlight)

Reservekampioen: Willemien Odink (Odinkie Toys Startlight)

Tweespan pony L:

Kampioen: Arjen Brouwer (Belladonna van Hoeve Eelwerd/Hugo van de Borgsingel)

Reservekampioen: Petra Hoeksema (Bob/Nash)

Enkelspan paard L:

Kampioen: Simone Ebbekink (Sam)

Reservekampioen: Bertha Cazemier (Linda BCR)

Tweespan paard L:

Kampioen: Lysanne de Jong (VDB’s My/VDB’s Maysee)

Reservekampioen: Harry Streutker (Yk Arjan/Raid JW)