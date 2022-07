Mooie strijd bij Districtskampioenschap Zuid in Schijndel

Het dressuurterrein is nieuw aangelegd en ligt nu dichter bij het wedstrijdterrein. Meerdere hindernissen zijn vernieuwd en de grote waterhindernis werd opgesplitst in twee hindernissen, dat bij de warme weersomstandigheden van afgelopen weekend goed van pas kwam. De hindernissen waren technisch gebouwd en dat zorgde voor veranderingen in de einduitslagen.

Door het warme weer werd door de jury besloten dat de toegestane tijd van de marathon op zondag met twee minuten verlengd zou worden. Daardoor was er meer tijd voor de paarden en pony’s om te ontspannen tussen de hindernissen door. Er waren zijn problemen naar voren gekomen bij de veterinaire controle. Daarnaast was er tijdens de marathon extra toezicht op het welzijn de paarden.

Stuivertje wisselen

In meerdere klassen was na de dressuur stuivertje gewisseld tussen de nummer één en twee. Bij de enkelspan Pony’s klasse L lag na de dressuur de leiding ruim in handen van Ilse Voermans-Thielen. Na de vaardigheid die overigens erg technisch was, nam Demi van Bree de leiding over. Ze gaf het niet uit handen en mocht zich daarom na haar goede marathon Districtskampioen noemen. Ilse Voermans-Thielen werd reserve kampioen.

Bij de enkelspan Pony-M was de klinkende overwinning van Dirk Bastiaansen. Hij won de dressuur en de vaardigheid en werd tweede in de marathon.

Bij de enkelspan paarden klasse L wist Kees Vorstenbosch met zijn jonge Masterpiece (roepnaam: Matsie) een grote afstand te creëren tot zijn concurrentie. Met één bal in de vaardigheid en de tweede plaats in de marathon wist hij Marleen van Straaten van zich af te houden. Zij werd reservekampioen.

Bij de enkelspan paard klasse Z klom Berry van Den Bosch na een matige dressuur naar de overwinning door zijn goede vaardigheid en marathon. Bij de tweespan pony’s klasse M ging de overwinning naar Dexter Biersteker. Hij werd op de hielen gezeten door Giel van der Linden die met zijn tweede plaats wel Districtskampioen werd.

Bij de tweespan paarden klasse L nam Stephan Rops de leiding na de dressuur. Niels Vermeulen reed, zoals hij zelf al aangaf, een matige dressuur. Toch gaf hij niet op en behaalde uiteindelijk de tweede plaats.

De vierspan pony’s klasse M en de Tandemrubriek werd samengevoegd. Het was een genot om te zien hoe vakkundig deze menner door de technische hindernissen stuurden. Toch konden zij niet tippen aan de felle tandem rijder Nick Gaens.

