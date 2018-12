Oud-wereldkampioen Bernhard Bücker plotseling overleden

De uit Emsdetten afkomstige Bernhard Bücker leverde een zeer grote bijdrage aan de mensport in zijn omgeving. Hij stond jarenlang garant voor de populaire nationale en internationale menwedstrijden rondom Hof Elfrich in Austum. Hij was niet alleen wedstrijdleider, maar was ook financieel verantwoordelijk voor het evenement. Bernhard kende de internationale topmenners en zij kenden hem. Hij was zeer geliefd onder alle menners, hij had altijd een troostend woord voor onverwachte tegenslagen en een compliment voor goede prestaties.

Bernhard Bücker was zelf succesvol als paramenner. In 2002 werd hij Wereldkampioen in Grade 2 op het WK in Greven-Bockholt en in 2004 en 2006 werd hij Wereldkampioen met het Duitse team. In 2006 behaalde hij bovendien individueel brons. Tijdens zijn laatste WK-deelname in 2008 maakte hij deel uit van het bronzen team.

Op vrijdag 7 december vindt de afscheidsceremonie plaats in Emsdetten. Bernhard Bücker laat een groot gat achter, niet alleen in de mensport, maar zeker ook voor zijn familie.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.