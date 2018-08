Nachtrit van Zutphen: koetsen bij kaarslicht

Op verschillende locaties en natuurlijk langs de route kan het publiek de rijtuigen bewonderen. Bij het aanspannen op het parkeerterrein Hanzehal en natuurlijk bij de start, de stops in Vorden en bij restaurant De Gracht aan de Paardenwal in Zutphen.

De schitterende rijtuigen, voorzien van enkelspan, tweespan of vierspan, vertrekken om 18.00 uur vanaf de Hanzehal voor een buitenrit in de omgeving van Zutphen. Om 19.30 uur is er een stop voor een hapje en een drankje bij het Verenigingsgebouw ‘t Oortveld in Empe. Bij de eerste rust worden de prijzen uitgereikt van de presentatie.

Hier vandaan vertrekt de stoet weer naar Zutphen, om rond 21.00 uur te arriveren op de parkeerplaats de Paardenwal achter Gasterij de Gracht. Om 21.40 uur gaan de fluisterboten het water op en vertrekken de verlichte koetsen door de binnenstad. Om 22.00 uur rijden de koetsen twee keer over de markt. Op verschillende plekken kruisen de koetsen en de verlichte fluisterboten elkaar en zorgen voor een sprookjesachtig beeld in de binnenstad van Zutphen.

Team Van Groningen