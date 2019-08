Nachtrit Zutphen op 24 augustus

Op verschillende locaties en natuurlijk langs de route kan het publiek de rijtuigen bewonderen. Bij het aanspannen op het parkeerterrein naast de Hanzehal en natuurlijk bij de start en de verschillende stops.

De schitterende rijtuigen, voorzien van enkelspan, tweespan of vierspan, vertrekken om 18.00 uur vanaf de Hanzehal voor een buitenrit van twintig kilometer door het buitengebied van Zutphen en Gorssel. Om 19.15 uur is de eerste stop op het clubterrein aan de Elzerdijk in Eefde.

De tweede stop is om 21.00 uur op de Zaadmarkt, waar de aanspanningen bekeken kunnen worden en een praatje gemaakt met de deelnemers. Hier vandaan vertrekt de stoet weer naar Zutphen, waar de verlichte aanspanningen om 21.40 uur arriveren en voor een sprookjesachtig straatbeeld zorgen.

De rit is net als andere jaren opengesteld voor authentiek gerij en replica’s met een maximum van 25 deelnemers.

