Nationale Oefenmarathon Putten: Prima sfeer & mooie sport

In de rubriek enkelspan pony won Martin van Eijk nipt voor Nienke van Velthoven. Jaap de Vries was oppermachtig en reed zijn enkelspan paard naar een eerste plaats voor Suzanne Roman. Bij de tweespannen pony’s werd het volledige podium gevuld met Welsh pony’s; marathonspecialist Gerben van de Berkt pakte de winst voor Ariena Kleijer en Cas Hendriks. De tuigers van Gijs Waaijenberg waren niet te stoppen en pakten de eerste plaats voor Wilco van Veluw die startte met een jong paard in zijn span.

Vierspannen

Bij de vierspannen paarden was het vooral de vraag hindernis of 7 wel aan te sturen zou zijn. Achteraf bleken de zorgen om niets, allen reden een vrijwel foutloze wedstrijd. Tonny van de Hoeven pakte de leiding voor Monte Visser. Gerco van Tuijl gebruikte deze wedstrijd om een nieuwe samenstelling van zijn vierspan te testen. Dit pakte goed uit met een eerste plaats bij de vierspan pony’s voor Ian van Dasselaar.

Geke Blokland was helaas de enige in haar klasse en liet zien dat haar span klaar is voor het outdoorseizoen. Bij de jeugdrijders een won Evy van Oort en werd Leon van Rooijen tweede. Eva Tomassen pakte de overwinning in de hobbyklasse voor Emily Pol.

We kunnen terugkijken op een mooie wedstrijd die bij veel rijders steevast in de agenda staat”, aldus de organisatie.

Foto: Margriet van Veluw