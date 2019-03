Nationale Oefenmarathon verreden onder prachtig lenteweer

In de leeftijdscategorie tot 12 jaar was Niels van den Brink de winnaar van de Van Veluw Mensportbokaal. In de klasse van 13 tot en met 18 jaar werd er flink gestreden en mocht ook Ischa Vink de Van Veluw Mensportbokaal in ontvangst nemen. Marith de Hoop werd tweede voor Denise Wassink.

In de rubriek enkelspan pony’s wist Geke Blokland haar plaatsgenoot Sander van Veldhoven te verslaan. In 2017 én 2018 moest zij nog genoegen nemen met de tweede plaats achter Van Veldhoven. Johan de Hoop werd derde op slechts vier seconden van de nummer één.

Christiaan Provoost won de rubriek enkelspan paard voor Jaap de Vries en Elsbeth Broekhuis. Rob Dijkhuis domineerde met zijn Welshpony’s de rubriek tweespan pony’s en won voor Suzanne Roman en Gijs van Veluw.

Jaap van der Windt won net als in 2018 de tandemrubriek.

Ook bij de tweespannen paarden was er volop strijd. Henri Bast en Gijs Waaijenberg streden op het scherpst van de snede maar moesten in Eefje van Harskamp-Peek hun meerdere erkennen en werden respectievelijk tweede en derde.

Bij de vierspan pony’s won Gerco van Tuyl de wedstrijd, voor Aart van de Kamp Junior die, met nog één bonte pony en drie Welsh pony’s uit het span van zijn vrouw Woutera, met een heel nieuw vierspan aantrad. Samen met Van Tuyl vermaakten hij het publiek met een mooi stukje stuurmanskunst! Wout van Veluw was goed op dreef en reed zijn vierspan naar een derde plaat in de mooie rubriek van acht vierspannen.

Met vijf vierspannen was de paardenrubriek ook mooi gevuld. Mark Weusthof werd eerste voor Huib Pater en Nico Avezaath.

Klik hier voor alle uitslagen

Gijs van Veluw