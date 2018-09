Nazomer Oefen-Menspektakel

De wedstrijd bestaat uit een wegtraject van zes kilometer met zes hindernissen waaronder de spectaculaire waterbak en een heuvelhindernis. De oefenmarathon is opengesteld voor wedstrijd- , hobby- en jeugdmenners. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Inschrijven is mogelijk via MijnKnhs of door een mail te sturen.

