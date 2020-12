Nederland in lockdown: KNHS geeft update

Aanvankelijk was de richtlijn dat binnen rijden niet mag, omdat binnensportaccommodaties gesloten zijn. Echter maakte de KNHS vandaag bekend dat na uitvoerig overleg er toch ook binnen gereden mag worden. Buiten mennen is de norm, maar individueel rijden in een indooraccommodatie is ook toegestaan. Dit mag onder begeleiding indien dit noodzakelijk is, mits de sociale- en hygiënemaatregelen aangehouden worden. Buiten zijn privélessen toegestaan. Groepslessen zijn zowel binnen, als buiten niet toegestaan. Verder geldt voor grooms de mondkapjesplicht en mag er geen publiek aanwezig zijn. Kantines blijven gesloten en wedstrijden en evenementen zijn verboden. De enige uitzondering zijn topsportwedstrijden. Die mogen, maar uiteraard zonder publiek. De maatregelen gelden tot en met 19 januari.

Lees hier het totale overzicht van maatregelen voor de paardensport.

Bron: KNHS