Nederlands Kampioenschap voor Jeugdmenners tijdens SWM Hengelo

Het eerste ‘Open Nederlands kampioenschap Jeugdmennen’ vindt dit jaar plaats op 4 en 5 oktober tijdens SWM Hengelo.

Het is voor het eerst dat er voor de menners van 12 tot en met 25 jaar een nationaal kampioenschap is. Voor dit ‘Open Nederlands kampioenschap jeugdmennen’ zijn geen selecties en is een open inschrijving. Dat betekent dat jeugdmenners die een startpas hebben, zich kunnen inschrijven voor deze wedstrijd. Het maakt ook niet uit of menners hebben deelgenomen aan het KNHS-kampioenschap klasse L/M.

Rubrieken

De wedstrijd heeft de volgende rubrieken:

– Children (12 t/m 14 jaar) – enkelspan pony

– Junioren (14 t/m 18 jaar) – enkelspan pony

– Junioren (14 t/m 18 jaar) – tweespan pony

– Young Drivers (16 t/m 25 jaar) – enkelspan pony

– Young Drivers (16 t/m 25 jaar) – tweespan pony

– Young Drivers (16 t/m 25 jaar) – enkelspan paard

De leeftijdsbepalingen zijn als volgt: als je dit kalenderjaar 12 jaar wordt, mag je al meedoen in de rubriek Children. Als je dit kalenderjaar 26 wordt, kun je niet meedoen aan het jeugdkampioenschap.

Wedstrijdformat

De wedstrijd wordt verreden conform de regels van de KNHS, maar met het wedstrijdformat van internationale jeugdrubrieken. Dat betekent dat in de dressuur de FEI-proeven worden gereden (zie: https://inside.fei.org/fei/your-role/organisers/driving/dressage-tests) . Voor de marathon geldt het tijdschema conform FEI jeugd en in de vaardigheidsproef staat het aantal poorten dat geldt voor FEI jeugdwedstrijden en is de daarbij behorende snelheid van toepassing. Om deelname laagdrempelig te houden is het, in tegenstelling tot wat het FEI reglement voorschrijft, op dit kampioenschap toegestaan om met luchtbanden te rijden en mag de dressuurproef worden voorgelezen.

Er wordt per discipline en per leeftijdscategorie van de deelnemers een eindrangschikking opgemaakt. Indien rubrieken te klein zijn kunnen leeftijdscategorieën worden samengevoegd.

Inschrijven

Wie wil meedoen aan het Kampioenschap Jeugdmennen kan zich inschrijven voor de SWM Hengelo via MijnKNHS. Vermeld daarbij in de opmerkingen dat je wilt deelnemen aan het Kampioenschap Jeugdmennen en in welke categorie je wilt meedoen. Jonge menners die al hebben ingeschreven, maar die toch graag aan het Kampioenschap Jeugdmennen willen deelnemen, in plaats van hun reguliere klasse, kunnen dat alsnog aangeven in de opmerkingen. Meedoen aan zowel de reguliere wedstrijd als aan het Kampioenschap is niet mogelijk. Bij deelname aan het Jeugdkampioenschap kunnen geen winstpunten worden behaald. Bijtijds inschrijven is belangrijk, want als de wedstrijd vol is, kun je er niet meer bij.

Opsteker voor het jeugdmennen

Ook de leden van het KNHS perspectieventeam komen in Hengelo aan start. Zij kunnen kiezen of ze meedoen aan het Jeugdkampioenschap of in hun reguliere klasse rijden.

“Hengelo verwelkomt al een heel aantal jaren het KNHS Perspectieventeam, dat hier hun seizoensafsluiting houdt. Een zeer geslaagd en gezellig concept met professionele begeleiding. Overige jeugdmenners zijn hier een hele mooie aanvulling op. Het is voor hun een ideale kans om eens te proeven aan een kampioenschap volgens een internationaal format, zoals dat volgend jaar zal worden gehouden in Osorhei, Roemenie. We hopen dat dit idee van Stichting Jeugdmennen Nederland een mooie sportieve strijd zal opleveren op het eerste Open Nederlands Kampioenschap Jeugdmennen en dat het een grote stimulans zal zijn voor de jonge menners in Nederland”, aldus Bennie Steenblik en Hanne-Louise de Koning, namens Stichting Mensport Hengelo.

Tijdens de seizoensafsluiter in Hengelo is er dus volop aandacht voor de talenten van de toekomst en staan jeugd en jongeren centraal. “Dit is een enorme opsteker voor het jeugdmennen”, zegt Wim Veldboom, voorzitter van het jeugdbegeleidingsteam. “De jeugd heeft nu de mogelijkheid om het tegen elkaar op te nemen in een jeugdkampioenschap. Hengelo biedt daar alle mogelijkheden voor en heeft alle faciliteiten om er een mooi kampioenschap van te maken.”

Meer weten?

Wie vragen heeft over het Jeugdkampioenschap, of jeugdmennen in het algemeen, kan contact opnemen met de Stichting Jeugdmennen via info@jeugdmennen.nl . Meer weten over Jeugdmennen Nederland? Kijk dan op www.jeugdmennen.nl. Voor vragen over het inschrijven voor dit Kampioenschap kun je een email sturen naar: info@stichtingmensporthengelo.nl