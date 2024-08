Nederlandse deelnemers WK enkelspannen bekend

Bondscoach Ad Aarts heeft een ruime selectie opgesteld. Hierbij staan de drie teamleden vast en zijn ook meerdere individuele deelnemers en reserves aangewezen. Hoeveel er hiervan uiteindelijk aan de start mogen verschijnen, wordt zoals altijd bij het mennen door de organisatie van het WK bepaald als ze alle inschrijvingen ontvangen hebben. Per land mogen er minimaal vijf menners van start.

"Concurrentie lastig in te schatten"

Bondscoach Ad Aarts kijkt uit naar het kampioenschap: “De locatie waar de wedstrijd verreden wordt is werkelijk prachtig en heeft alles in zich om er een mooi kampioenschap van te maken. Echt geweldig om daar te kunnen rijden. Eline Houterman heeft al eerder in het team gezeten, maar de andere twee zijn debutanten.

Als ik kijk naar onze kansen dan denk ik dat we individueel wat top tien klasseringen kunnen halen en met dit team richting de medailles kunnen eindigen. Met de enkelspannen is het inschatten van de concurrentie altijd wat lastiger dan bij de vierspannen bijvoorbeeld. Bij de enkelspannen komen er regelmatiger nieuwe menners op. Net zoals wij nu twee debutanten hebben.”

Twee jaar geleden werd het kampioenschap op dezelfde locatie gehouden. Het Nederlandse team won daar zilver en er was een individuele gouden medaille voor Saskia Siebers.

De afvaardiging

Team WK enkelspannen:

Larissa Jansma – Dandy Jane

Pieter Karelse – Flynn

Eline Houterman – Fino Uno Toltien

Reserves / individuele starters:

Cindy Benschop – Liberty

Berry van Den Bosch – Fabola BH

Frank van der Doelen – Iverno

Christiaan Provoost – Duran H

Elke van der Snoek – Buddy

Als bekend is met hoeveel menners Nederland van start mag gaan, wordt de definitieve selectie gemaakt.

Bron: KNHS

Eline Houterman