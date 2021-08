Nederlandse jeugd is klaar voor het EK

Onder leiding van Hans Zumbrink, Christiaan Provoost, Erik Couwenberg en Wim Veldboom werd er op zaterdag een individuele dressuurtraining gegeven en na afloop daarvan werd er met zijn allen een vaardigheidsparcours voor de dag erna opgezet.

Voorbereiden

’s Avonds genoot de hele club genoten van een barbecue en na afloop namen Hans en Christiaan met een powerpoint nog eens alle regelementen, de reis (wat je allemaal kan verwachten), wat mee te nemen en wat nog te regelen door. De menners kunnen zich de komende twee weken dus goed voorbereiden.

Dressuur

Op zondag reed de selectie de dressuurproeven, compleet in tenue en onder het toeziend oog van jurylid Jaap Boom. Terwijl Jaap de proef beoordeelde werd de proef via video vastgelegd en ingesproken met commentaar van de jury. Deze videobeeldem krijgt thuis via de mail, zodat ze er nog eens goed naar analyseren.

Vaardigheid

’S Nachts viel er veel regen. Daardoor werd het terrein erg nat en dus heeft de jeugd zondag de vaardigheid verplaatst. De dressuurpiste bleef goed en dus kon de jeugd de vaardigheid op zondag alsnog oefenen.

De selectie is pas weer volledig bij elkaar van 25 tot en met 29 augustus in Selestat.

Klik hier voor het fotoalbum.