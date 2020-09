Nederlandse selectie WK vierspannen Valkenswaard bekend

Bram Chardon

Het driemanschap Chardon, Chardon en De Ronde was al vele malen succesvol als equipe en vormde tijdens de laatste wereldkampioenschappen in het Amerikaanse Tryon ook het Nederlandse team. De formatie won toen na een verhitte strijd zilver.

In Valkenswaard mogen naast de teamleden nog drie Nederlandse vierspanrijders van start. Dit is het maximum aantal deelnemers dat volgens het internationale reglement is toegestaan.

Bondscoach Ad Aarts (Liessel). “Vanaf het moment dat bekend werd dat er toch een WK in Nederland, in Valkenswaard, zou plaatsvinden heeft iedereen de training weer volop opgepakt. Door de coronacrisis kon er slechts een klein aantal wedstrijden ter voorbereiding worden gereden, maar dit hebben we kunnen opvangen door diverse meet-en trainingsmomenten in te bouwen. De menners hebben zowel thuis als op ‘vreemd’ terrein veel getraind, waarbij ze ook werden beoordeeld door internationale juryleden.”

Naast Ijsbrand en Bram Chardon en Koos de Ronde selecteerde bondscoach Aarts Mark Weusthof (Rossum, Ov.), Edwin van der Graaf (Monster) en Peter de Ronde (Abbenbroek) voor het komende WK. Mark Weusthof is daarbij in principe eerste reserve voor het team.

Harry Streutker (Coevorden) en Hans Heus (Eerbeek) nemen op het WK-terrein in Valkenswaard deel aan de tweesterrenwedstrijd die gelijktijdig met het WK verreden wordt.

Het begeleidingsteam in Valkenswaard bestaat uit bondscoach Ad Aarts en teamveterinair Albert van Unen.

Voorlopig programma WK vierspannen Valkenswaard:

Woensdag 7 oktober: 10.00 uur: veterinaire keuring

Donderdag 8 oktober: 10.00 uur: dressuur tweesterren-wedstrijd twee-en vierspan paarden

Vrijdag 9 oktober: 10.00 uur: dressuur WK vierspannen

Zaterdag 10 oktober: 10.00 uur: marathon

Zondag 11 oktober: 10.00 uur: vaardigheid tweesterren-wedstrijd twee-en vierspan paarden

13.00 uur: vaardigheid WK vierspannen

ca. 16.00 uur: prijsuitreiking & medailleceremonie

Meer informatie op www.drivingvalkenswaard.com

Bron: KNHS