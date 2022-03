NH cup wordt beslist over minder wedstrijden

In totaal gingen (inclusief de finale) 5 wedstrijden gelukkig wel door. Voor het eindresultaat tellen daarom de drie beste resultaten voor de eindklassering. Daarbij is deelname aan de finale van komend weekend verplicht om in aanmerking te komen voor het kampioenschap. In Hippolytushoef bij de Wironruiters wordt de competitie beslist.

Hoewel het kort dag is, kunnen deelnemers zich nog steeds opgeven. Ook wanneer je alleen aan deze laatste wedstrijd wilt deelnemen.

Klik hier voor meer info, of om je in te schrijven.

