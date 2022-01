Nicke Pålsson legt zijn functie als FEI jurylid neer

Nicke (1950) begon zijn mencarrière als vierspanrijder in 1979 na een succesvolle periode als springruiter. Nicke vertegenwoordigde Zweden met succes op elk WK vierspannen van 1980 tot en met 2006, het jaar waarin hij stopte als actieve wedstrijdmenner. Een absoluut hoogtepunt in zijn carrière was het winnen van het teamgoud op de Wereldruiterspelen op eigen bodem in Stockholm 1990, samen met zijn broer Christer en Tomas Eriksson. Daarna volgde opnieuw teamgoud op het WK in Wolfsburg 2000 samen met Eriksson en Fredrik Persson.

Nog voordat hij zich terugtrok als actieve menner werd Nicke al FEI jurylid en nadat hij in 2012 de cursus volgde bij Diana Brownlie, werd hij een zeer gerespecteerd en graag gezien FEI jurylid.

“Ik wist niet of ik nog wel thuis kon komen”

“Ik heb altijd enorm veel plezier gehad in het jureren,” vertelt Nicke. “Maar de situatie rondom de pandemie maakt het steeds moeilijker om te jureren. Soms wist ik niet eens of ik nog wel thuis kon komen van een wedstrijd. Ik vroeg mezelf steeds vaker af waarom ik dit nog deed en ben tot de conclusie gekomen dat het voor mij tijd is om te stoppen.”

Aken simpelweg het beste concours

“Het meest bijzondere evenement waar ik heb mogen jureren was Aken, geen twijfel over mogelijk. Ik heb daar 28 jaar mogen deelnemen en het was een eer om gevraagd te worden als jurylid. Aken is simpelweg het beste concours ter wereld en ik was trots dat ik er deel van mocht uitmaken. Ik heb ook geweldige tijden gehad in de Verenigde Staten waar ik regelmatig ging jureren en clinics heb gegeven.”

Nicke was voorzitter of lid van het jurycorps op een groot aantal internationale menwedstrijden, inclusief FEI kampioenschappen zoals het EK vierspannen Aken 2015, Gothenburg 2017 en Donaueschingen 2019, het WK jonge menpaarden in Mezőhegyes, de Wereldruiterspelen in Tryon 2018 en het WK tweespannen in Kronenberg 2021.

We zullen Nicke zeker missen als kundig jurylid op de internationale menwedstrijd, maar we zien hem graag terug als trainer!

