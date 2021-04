Nico Avezaath overleden

Nico was nog volop actief met het mennen van zijn vierspan en het beleren van paarden. Hij gaf veel cursussen voor het menbewijs en was recent weer met nieuwe cursisten gestart.

Met zijn cowboyhoed en grote krullenbos was Nico een markante verschijning op de wedstrijden. Hij begon ooit met een tweespan, stapte daarna over naar het vierspan en was een groot liefhebber en promotor van het tandemrijden. In die discipline werd hij meer dan eens KNHS kampioen.

Ondanks zijn lichamelijke ongemakken als gevolg van spierdystrofie was hij strijdbaar en onvermoeibaar als het om de mensport ging. Een liefhebber in hart en nieren, voor wie een leven zonder paarden ondenkbaar was. Hij was iemand die nooit bang was en vaak kwamen moeilijkere paarden bij hem terecht om te worden ingespannen. Over het mennen had hij zo zijn eigen opvattingen. De zweep wilde hij niet in de hand hebben, want ‘je moet paarden niet straffen, daar worden ze alleen maar bang van,’ vond hij.

Nico zal door zijn eigen vierspan naar zijn laatste rustplaats worden gebracht.