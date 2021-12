Nicole voor Menners gaat voor veiligheid boven alles & komt met decemberactie!

In de jaren tachtig kwamen de eerste Europese veiligheidsnormen voor caps. Deze werden reglementair vastgelegd als verplicht veiligheidsmiddel in de ruitersport. Voor de mensport was het toen enkel verplicht om een ‘hoofddeksel’ te dragen. Daardoor was het tot 2012 toegestaan om met een petje deel te nemen aan risicovolle marathonwedstrijden.

In 2012 werd het reglement gewijzigd. Menners zijn vanaf dat moment verplicht een veiligheidshoofddeksel te dragen tijdens de marathon. Inmiddels is het dragen van een goedgekeurde helm bij alle onderdelen verplicht.

Maar waar moet zo’n helm aan voldoen?

Europese veiligheidsnorm

Allereerst aan de Europese veiligheidsnorm. Voor helmen gefabriceerd tot het jaar 2014 geldt de norm EN1384. Het is velen ontgaan dat de die norm is aangepast naar VG1.

Zoek je deze norm in het Algemeen wedstrijdreglement van de KNHS, dan kom je bedrogen uit. Daar staat namelijk: “Het dragen van een veiligheidshoofddeksel, welke voldoet aan de voor de paardensport geldende veiligheidsnorm, is verplicht voor iedereen die zich te paard op het wedstrijdterrein bevindt.”

Bovendien wordt er in de reglementen consequent gesproken over veiligheidshoofddeksel. Dat betekent dat als menners of ruiters in de bepalingen zoeken naar termen als ‘helm, cap of veiligheidscap’ niets vinden.

Pas in de disciplinereglementen vind je de exacte bepalingen over de VG1 norm.

Pasvorm

Daarnaast is het van groot belang dat de pasvorm goed aansluit op het hoofd. Soms is het verleidelijk om te gaan voor het vertrouwde merk of voor die ene mooie kleur, maar dat komt niet altijd ten goede van de veiligheid.

De helm moet 2,5 cm boven de wenkbrauwen vallen. De hoofdomtrek daar bepaalt de maat. Wanneer je de klep voorzichtig beweegt hoort de huid van het voorhoofd iets mee te bewegen. De helm mag niet klemmen.

Bij het passen van de helm is het belangrijk om een paar keer van links naar rechts en van boven naar beneden te schudden. De helm mag dan niet verplaatsen.

Let op!

Verder is het belangrijk dat je je helm na elk ongeval óf elke vijf jaar vervangt, zodat je gegarandeerd bent van optimale veiligheid.

En let op: de helm wordt geleverd met een bijschrift. Daar staat onder andere in of het is toegestaan om een sticker op de helm te plakken of om de helm over te spuiten in een andere kleur. Niet elke helm is daar geschikt voor!

