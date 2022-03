Niet vergeten: temperatuur je paard(en) 3 dagen voordat je naar een internationale wedstrijd gaat

Temperatuur 3 dagen voor de wedstrijd en op elke wedstrijddag

Voor alle duidelijkheid: als je van plan bent om donderdag op de wedstrijd aan te komen, moet je per paard de temperatuur van maandag, dinsdag en woensdag in de app aangeven (2 x per dag).

Het Horse Health FEI Self-certification Form kun je een dag voor aankomst of op de dag van aankomst aangeven in de app (per paard).

Tijdens de wedstrijd (vanaf de dag van aankomst tot en met de dag van vertrek) moet je je paard(en) 2 x per dag blijven temperaturen en dit in de FEI Horse app registreren.

Tips:

Neem je eigen thermometer mee en zorg dat je deze bij de hand hebt aangezien je direct bij het afladen de temperatuur moet meten.

Zorg dat er een tweede persoon aanwezig is zodat iemand het paard kan vasthouden terwijl een tweede persoon het paard temperatuurt.

