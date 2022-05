Nieuw gecertificeerde FEI ponymeetlocatie in München-Riem

Voor de meetlocatie is een speciale zone ingericht in de nieuwe manege van de federatie. De eerste datum voor het FEI pony meten is inmiddels al bekend: 7 juni 2022.

Pony‘s met een geldig FEI-nummer of een FEI-paspoort kunnen zich hiervoor aanmelden tot 5 juni. Je kan de pony aanmelden via www.fn-neon.de.

