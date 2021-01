Nieuw Ruiter- en Menbewijs met leerlijn Recreatie

Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om dit op een innovatieve wijze te doen, waarbij de leerstof uit modules is opgebouwd en te volgen is via een online programma en een praktijkgedeelte. De leerlijn Recreatie is gekoppeld aan het nieuwe Ruiter- en Menbewijs 2.0 dat ook modulair opgebouwd is zodat iedereen in zijn eigen tempo het leertraject kan doorlopen.