Nieuwe aanwinst familie Maandonks

Begin juli kwam de in Frankrijk gefokte Hanna op stal. Dit paard past prima bij de 3-jarige Trivia en heeft dezelfde leeftijd. Met het jonge span lijkt het erop dat de plannen voor een reis door Frankrijk in 2021 toch door kunnen gaan. Vanaf het eerste moment liepen de beide merries prima samen in het tweespan. ‘Het was alsof ze altijd al naast elkaar hebben gelopen,’ aldus Carina. Inmiddels wordt er volop geoefend en elke rit is het weer genieten. Ook nieuwe dingen pakt het jonge span prima op. Zo was het rijden door de waterplassen geen probleem. Toon en Carina zijn er blij mee en inmiddels volop bezig met hun trainingsritten. Carina: ‘Ik denk dat we nu weer een geweldig dubbelspan hebben.’

Lees hier de voorgeschiedenis

Hanna voor het eerst samen met Trivia voor de wagen

