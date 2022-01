Nieuwe collectie Setjesenz en kaarten voor de Lente-Fair

Touwproducten

Zo leveren ze nu ook touwproducten die ideaal zijn voor grondwerk. Voorbeelden ervan vind je in de webshop. Op aanvraag kunnen de touwproducten op maat en kleur worden gemaakt. Ook glittergaren en neongaren zijn mogelijk. De touwproducten zijn niet alleen uniek, maar ook betaalbaar. Ze zijn te koop vanaf 9 euro.

Captassen op maat

De collectie is ook uitgebreid met captassen en zadelhoezen. Naast de standaardmodellen in de webshop kun je ze ook samenstellen in de door jou gewenste kleur en maat. Je kan het zo gek niet verzinnen en ze maken het. Bovendien is er een optie om bijvoorbeeld de naam van je menteam op de captas te laten borduren.

Nog meer artikelen

Verder zijn er nu ook accessoires voor de paarden, zoals voerbakken, slowfeeders, kalkoenen, verzorgingsproducten en mestboys. Deze zijn online te bestellen of af te halen in de showroom van 100m2.

Voorbeeld van een captas van Setjesenz

Lente-Fair

Setjesenz staat dit jaar op de Lente-Fair in Rotterdam Ahoy van 31 maart tot en met 3 april. Daarvoor geven ze 4 toegangskaarten weg aan de Hoefnet-lezers. Wil je kans maken op de kaarten, stuur dan een mail naar naar [email protected].

De winnaar wordt op 1 februari geloot en krijgt hier bericht van. Op het evenement zelf mag je een presentje op komen halen bij de stand van Setjesenz.nl

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.