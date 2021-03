Nieuwe datum SWM Zuidwolde

Het is een traditie te noemen dat deze populaire menwedstrijd altijd eind mei wordt gehouden. De provincie Drenthe liet begin dit jaar al weten dat er tot 1 juni voor grote evenementen geen vergunningen worden afgegeven. Daarop maakte Menvereniging Zuidwolde bekend dat – evenals vorig jaar- de wedstrijd niet door zou gaan.

Inmiddels is de keus gemaakt om voor één keer uit te wijken naar een andere periode in het jaar. Op 2 en 3 oktober staat Zuidwolde in het teken van de samengestelde mensport.

In 2022 wordt de wedstrijd weer in het ‘vertrouwde’ weekend in mei gehouden.