Nieuwe FEI dressuurproef voor Children per 1 januari 2023

De FEI heeft ook de U25 CAI3* A HP1 – HP2 dressuurproef ge-update in verband met de 80×40 ring. De wijzigingen zijn aangegeven in rood. Deze proef wordt gebruikt tijdens het EK jeugdmennen 2022 zoals ook staat aangegeven in de kwalificatiecriteria.

Klik hier voor alle FEI dressuurproeven.