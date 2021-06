Nieuwe gezichten tijdens Jeugdmendag Oost

Truus Middelkoop

Op de schitterende en ruime accommodatie van de Eschruiters waren de jonge menners ingedeeld in tweetallen. Instructrice Truus Middelkoop gaf eerst een half uur dressuur les. Voor de start bekeek ze de aanspanningen. Ze gaf daarbij tips, om bijvoorbeeld het borsttuig een gaatje hoger doen.

Daarna ging ze met de combinaties aan het werk met het correct losrijden en werken aan ontspanning.

Cornelie de Geijter

Arjan Kleinjan bouwde een goed te rijden vaardigheid parcours in de ruime zandpiste. Maar om het parcours foutloos en binnen de tijd te rijden moest alles uit de kast gehaald worden. Cornelie de Geijter begeleidde de jonge menners in dit onderdeel en gaf ze mee om vooral eerder vooruit te kijken naar de volgende poort. Daarnaast kan het draaien na een poort kan volgens de ervaren instructrice nog sneller.

Na een korte rust voor de menners en pony’s, waarbij sommige menners hun presentatiekoets inwisselden voor hun marathonwagen, begon het derde en laatste onderdeel; drie marathon hindernissen. Vierspanmenner Mark Weusthof sprak de deelnemers aan op wat ze wilden leren of verbeteren in het rijden van een hindernis. Daarnaast gaf hij heldere tips, zoals het verkorten van de langboom zodat je scherper te kunnen draaien.

Mark genoot zichtbaar van het stuurwerk wat de jonge menners hem lieten zien. Voorlopig was dit de laatste jeugdmendag in Oost van dit seizoen. De organisatie is van plan om aan het begin van het indoorseizoen weer een jeugdmendag te organiseren in een binnen accommodatie.