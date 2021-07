Nieuwe hindernissen in Hellendoorn

Behalve nieuwe elementen zijn er ook nieuwe hindernissen aangelegd, zoals een waterbak met dikke boomstammen. Je kunt alle hindernissen en de bouwwerkzaamheden bekijken op de facebookpagina van de Helderse Voerluu.

de nieuwe waterbak staat nu nog droog

Kom de hindernissen proberen

Helaas moest de wedstrijd worden afgelast, maar er komt op zondag 29 augustus een oefenmarathon, zonder publiek. De oefenmarathon bestaat uit een kort traject, 5 hindernissen en een vaardigheidsparcours, waarin een eyecatcher verwerkt zal worden. Vanzelfsprekend wordt er geklokt in de hindernissen en de vaardigheid. De tijd in het traject is vrij.

Aanmelden voor deelname kan nog steeds. Mail naar [email protected]. Vergeet niet je naam en type aanspanning te vermelden.

