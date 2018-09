Nieuwe internationale ponywedstrijd in Lisieux

Van 1 tot en met 5 mei 2019 vindt er op de schitterende terreinen van de renbaan in Lisieux een internationale driesterren-wedstrijd plaats voor enkel-, twee-en vierspan pony’s. De organisatie is in handen van de Franse menner Maxime Maricourt en zijn vrouw Laetitia, beiden zeer bekend in de ponysport.

Lisieux ligt in Normandië op 600 kilometer van Utrecht en is slechts 30 kilometer verwijderd van de Franse kust! De wedstrijd wordt gehouden op de renbaan, waar de organisatie gebruik maakt van alle aanwezige faciliteiten zoals vaste boxen en een dressuur-en vaardigheidsbaan op gravel. De organisatie beschikt over ruime losrijterreinen en de marathon met zeven hindernissen wordt gehouden op grasondergrond.

De wedstrijd kan uitstekend benut worden ter voorbereiding op het WK voor de enkel-, twee-en vierspan pony’s, dat van 25 tot en met 29 september 2019 wordt gehouden op de thuishaven van pony vierspanrijder Vilmos Jámbor in Kisbér-Ászár, Hongarije.

Klik hier voor meer informatie.