Nieuwe KNHS-dressuurproeven gepubliceerd

Mennen

Het rijden met één hand is uit alle proeven geschrapt. Verder zijn er bij diverse proeven enkele onderdelen samengevoegd of uit elkaar gehaald. Voor de klasse ZZ-enkelspan is er een proef herschreven speciaal voor het indoorseizoen (rijbaan 20 x 60 meter).

Samengesteld mennen

Zoals we 4 februari al naar buiten brachten, gaat de klasse M de FEI 2* dressuurproeven rijden. Deze sluiten goed aan bij het niveau en het maakt de doorstroom naar FEI 2* wedstrijden, voor degene met die ambitie, eenvoudiger.

Voor de klasse Z is enkele jaren geleden al besloten dat zij de FEI 3* dressuurproeven rijden.

Vanaf 1 april 2022 gaan enkelspan pony aanspanningen dezelfde klasse Z dressuurproef rijden als de enkelspan paard aanspanningen.

Ook voor de tweespannen, tandems en vierspan pony’s is er een nieuwe klasse Z proef. De vierspan paarden klasse Z blijven in 2022 hun vertrouwde proef nog rijden.

Toelichting FEI

In de klasse Z proef voor alle tweespannen en de pony vierspannen wordt bij de onderdelen in middendraf gevraagd om het frame te verlengen. De KNHS heeft een vraag uitstaan bij de FEI voor uitleg van wat er precies verwacht wordt en dus hoe de jury dit moet beoordelen.

Zodra hier meer duidelijkheid over is licht de KNHS dat nader toe.

Klik hier voor de kNHS-dressuurproeven

Alle proeven zijn vanaf 23 februari via Mijn KNHS beschikbaar.

Bron: KNHS & Hoefnet