Nieuwe longeerset Van Der Wiel Harness op de markt

LONGEERSET model Claudio Fumagalli.Luxe longeerset (hoofdstel en schoft) handgemaakt van donkerbruin Engels leder, gevoerd met zacht elandenleer. Perfecte pasvorm, de ringen kunnen we naar wens verstellen zodat het helemaal is afgestemd op jouw paard. Onderzijde van het schoft is voorzien van neopreen, welke zorgt voor een goede drukverdeling. Diverse modellen en kleuren meer info en prijzen, mail naar info@vanderwielharness.be of bel met 0032-11642310

Geplaatst door Van Der Wiel Harness op Donderdag 18 juli 2019